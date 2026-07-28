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Москвичам назвали самый дождливый день на этой неделе

Синоптик Голубев: 30 июля станет самым дождливым на неделе в Московском регионе
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

На этой неделе самым дождливым днем в Московском регионе будет четверг, 30 июля, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев.

Синоптик уточнил, что в столице ожидается умеренный дождь, а в Подмосковье — сильный. При этом порывы ветра могут достигать 15 м/с, а температура составит +20...22°C.

По словам специалиста, в среду тоже будет дождь, но осадки выпадут не в таком количестве, как в четверг.

До этого в Екатеринбурге понедельник, 27 июля, стал самым жарким с 1952 года. В городе была зафиксирована температура +35°С. Прошлый рекорд составлял +34,5°С. Жаркую погоду в регионе обеспечивает антициклон, который находится в максимальной стадии развития.

На этом фоне в городе начался мор уток. Несколько тушек птиц очевидцы заметили в пруду Харитоновского парка. Кандидат биологических наук Дмитрий Берзин объяснил, что это связано с цветением воды в жару.

Ранее появились видео «урагана века» во время свадеб в Ростове-на-Дону.

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