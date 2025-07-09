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Врач рассказал, как легче пережить жару взрослому человеку

Врач Хорошев посоветовал в жару пить на ночь «Аспаркам»
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В жаркую погоду важно обеспечить комфортную температуру в помещении, пить больше воды и освежить свой рацион лекарственных препаратов, посоветовавшись с врачом. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-невролог Павел Хорошев.

Специалист также отметил, что в летний зной может участиться посещение туалетной комнаты, потому что организм избавляется от избытка влаги и соли.

«На ночь я бы рекомендовал пару таблеток аспаркама, который восполняет запас магния и калия в самой доступной или используемой форме. Это будет профилактика аритмии, особенно у людей с повышенной массой тела», — сказал Хорошев.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого рассказала, какие лекарства опасно принимать в жару.

По ее словам, особенно опасны диуретики, поскольку они выводят жидкость из организма, снижая его способность к регуляции собственной температуры. Кроме того, с осторожностью следует принимать препараты для снижения давления, особенно бета-блокаторы и блокаторы кальциевых каналов, так как они могут вызывать слишком резкое его падение в условиях сильной жары.

Медик посоветовала летом скорректировать дозировку принимаемых лекарств с врачом.

Ранее россиянам объяснили, почему в жару отекают ноги.

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