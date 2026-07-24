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Бизнес

В Центробанке РФ рассказали, что напряженность на рынке труда постепенно снижается

ЦБ: напряженность на рынке труда РФ постепенно снижается, рост зарплат замедлился
Алексей Куденко/РИА Новости

Центробанк России отмечает постепенное снижение напряженности на рынке труда, при этом рост зарплат замедляется. Это следует из заявления регулятора по итогам заседания совета директоров.

«По данным опросов, обеспеченность предприятий работниками улучшилась. Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году существенно не изменились. Рост зарплат замедлился, но продолжает опережать рост производительности труда», — говорится в сообщении.

В то же время в ЦБ РФ отметили, что уровень безработицы в стране по-прежнему находится на историческом минимуме.

26 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в России на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне — всего 2,2%. В ходе пленарной сессии «Рынок труда: вызовы, тренды, решения» она напомнила, что в 2019 году, до пандемии коронавируса, уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на «уже привычной» гражданам РФ низкой отметке.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России, несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне.

Ранее сообщалось, что российские работодатели стали чаще брать на работу иностранцев из дальнего зарубежья.

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