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Средний уровень счастья на рынке труда в России составил 4 из 10

Средний уровень счастья на рынке труда — 4 из 10, HR-специалисты в лидерах
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Средняя оценка уровня счастья на рынке труда составляет 4 из 10 баллов. Это показало исследование, проведенное HR-tech-компанией Skillaz и hh.ru. С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Лидерами по уровню ощущения счастья в профессии стали респонденты из Татарстана (4,9 балла) и Башкортостана (4,8 балла), обогнав Москву (4,3 балла). В Южном и Северо-Кавказском ФО средний балл — 4,5. Самые низкие показатели — в Самарской и Свердловской областях (по 3,3 балла).

Среди профессиональных сфер наименьшая доля низких оценок (1–3 балла) — в HR и управлении персоналом (33%). При этом 28% HR-специалистов оценили свой уровень счастья на 8–10 баллов.

В сфере «Продажи, обслуживание клиентов» 56% поставили низкие оценки, только 7% — высокие. Среди администраторов недовольных 59%, среди продавцов-консультантов и кассиров — 56%, менеджеров по продажам — 54%.

Профессия «Повар, пекарь, кондитер» показала полярные результаты: 29% счастливых сотрудников и 55% недовольных.

62% россиян назвали доход главным фактором счастья в профессии. На втором месте — качество руководства (51%), на третьем — поддержка коллег (46%). Гибкий график и удаленная работа важны для 32%.

Чего не хватает профессии для счастья: достойный доход (70%), человечное отношение руководства (44%), баланс работы и жизни (25%), признание (24%), стабильность (24%).

«Счастье на работе складывается не из одного фактора. Зарплата — базовое условие, но высокие оценки появляются там, где сотрудник видит результат, чувствует уважение и понимает смысл своей работы. Конкурентное предложение сегодня — это не только доход, но и качество ежедневного опыта», — комментирует Ксения Степанова, HRD Skillaz.

Ранее россиянам назвали подработки, где без опыта можно получать 20–30 тыс. в месяц.

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