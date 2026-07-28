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Стало известно, какие полезные десерты можно сделать из ягод

Врач Соломатина: сорбеты и муссы являются полезными десертами из ягод
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Быстрые десерты, где ягоды не варятся, а лишь слегка измельчаются, являются наиболее полезными. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, их можно использовать их в качестве начинок для творога, добавлять в овсяные блины или каши. При этом врач посоветовала растирать плоды не с сахаром, а с натуральными сахарозаменителями, например, стевией.

«Сорбеты — фактически замороженные ягоды. В таком виде рецептов много, можно их с мятой смешивать, травками, придавать разные вкусовые оттенки. Именно такие блюда и будут являться самыми полезными», — отметила Соломатина.

Кроме того, пользу могут принести правильно приготовленный клубнично-творожный мусс, морсы, безе, пастила.

Врач-диетолог Нурия Дианова до этого говорила, что самая неправильная обработка ягод — варка, поскольку от даров лета остается лишь упоминание, особенно, если добавлено много сахара. Лучший способ заготовки ягод на зиму, по ее словам, — это сушка. Однако стоит помнить, что сухофрукты концентрируют сахар, поэтому норма их потребления резко снижается — до 20–25 граммов, не более, предупредила она.

Ранее врач назвала главную опасность фруктов и ягод, растущих у дорог.

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