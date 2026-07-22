Врач назвала главную опасность фруктов и ягод, растущих у дорог

Врач Соломатина: фрукты и ягоды у дорог могут вызывать рак

Употребление ягод и фруктов, растущих у автомобильных дорог, может привести к онкологическим заболеваниям и сбоям иммунной системы. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, микродозы токсичных веществ, которые накапливают растения у дорог, остаются в организме. Причем иммунная система может никак на них не реагировать.

«В таком случае, когда их накапливается слишком много, начинаются процессы, связанные с мутацией клетки. Могут развиваться злокачественные опухоли», — сказала специалист.

Когда иммунная система заметит опухоль, она может быть уже на тяжелой стадии, добавила она.

Касается это не только ягод, овощей и фруктов, но и грибов. Эксперты не рекомендуют собирать их в городе, вдоль дорог и рядом с промышленными предприятиями — в радиусе до 4 км. Подчеркивается, что грибы активно накапливают тяжелые металлы и загрязнители из почвы.

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