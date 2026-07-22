Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Врач назвала главную опасность фруктов и ягод, растущих у дорог

Врач Соломатина: фрукты и ягоды у дорог могут вызывать рак
Виталий Тимкив/РИА Новости

Употребление ягод и фруктов, растущих у автомобильных дорог, может привести к онкологическим заболеваниям и сбоям иммунной системы. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, микродозы токсичных веществ, которые накапливают растения у дорог, остаются в организме. Причем иммунная система может никак на них не реагировать.

«В таком случае, когда их накапливается слишком много, начинаются процессы, связанные с мутацией клетки. Могут развиваться злокачественные опухоли», — сказала специалист.

Когда иммунная система заметит опухоль, она может быть уже на тяжелой стадии, добавила она.

Касается это не только ягод, овощей и фруктов, но и грибов. Эксперты не рекомендуют собирать их в городе, вдоль дорог и рядом с промышленными предприятиями — в радиусе до 4 км. Подчеркивается, что грибы активно накапливают тяжелые металлы и загрязнители из почвы.

Ранее россиянам рассказали, как не отравиться ядовитой ягодой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!