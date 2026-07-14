Россиянам рассказали, как заготовить ягоды на зиму, сохранив витамины

Самая неправильная обработка ягод — варка, поскольку от даров лета остается лишь упоминание, особенно, если добавлено много сахара. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-диетолог Нурия Дианова.

«Максимум, что я могу рекомендовать, — это одна литровая банка малинового или смородинового варенья на всю зиму. Оно действительно содержит компоненты, помогающие сбить температуру без гепатоксичного парацетамола», — сказала специалист.

Лучший способ заготовки ягод на зиму, по ее словам, — это сушка. Однако стоит помнить, что сухофрукты концентрируют сахар, поэтому норма их потребления резко снижается — до 20–25 граммов, не более, предупредила она.

До этого Дианова говорила, что переедание ягод чревато расстройством желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и другими проблемами. Она также призвала не закупать ягоды впрок, поскольку они являются скоропортящимся продуктом.

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