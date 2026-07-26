Тюменская область готовится к паводкам из-за «нетипичного поведения» главной реки

Тюменская область готовится противостоять паводкам, масштаб которых может превзойти показатели 2016 года. Об этом рассказал губернатор Александр Моор.

«Главная водная артерия Тюмени ведет себя крайне нетипично в этом году. Вчера уровень воды превысил отметку неблагоприятного явления», — написал глава региона.

По его данным, уровень воды в Туре уже достиг 859 см и грозит превзойти показатели 2016 года. Тогда весной регион пережил один из самых крупных паводков за последние несколько лет, уровень воды в Туре достиг 868 см.

Специалисты отмечают, что причиной столь резкого подъема уровня воды в реке стали обильные дожди в Свердловской и Тюменской областях.

Власти готовятся противостоять паводкам. Моор поручил коллегам из Тюмени и Тюменского округа в кратчайшие сроки организовать круглосуточное дежурство на дамбах и насыпях, создать запасы мешков и грунта, привлечь погрузчики и самосвалы, заблаговременно эвакуировать одиноких пожилых людей и больных из зон вероятного подтопления, а также проверить готовность пунктов временного размещения.

Ранее жители Тюмени пожаловались, что вода в кранах пахнет нечистотами после резкого подъема воды в Туре.