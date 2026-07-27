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Общество

В Тюмени усилили хлорирование питьевой воды

Роспотребнадзор: в Тюмени начали гиперхлорировать воду из-за разлива Туры
Shutterstock

В Тюмени начали дополнительно хлорировать водопроводную воду на фоне подъема уровня воды в реке Тура. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Роспотребнадзора в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что с 16 июля специалисты Роспотребнадзора ведут ежедневный лабораторный контроль питьевой воды в районе Метелевского водозабора и выше по течению в деревне Речкина.

«По состоянию на 27 июля вода в резервуаре чистой воды, в разводящей сети соответствует нормативам по показателям безопасности, в том числе по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и токсикологическим показателям», — говорится в публикации.

При этом вода сохраняет неприятный вкус и запах. Гиперхлорирование введено в профилактических целях с учетом того, что уровень воды в реке Тура продолжает повышаться.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор говорил, что регион готовится противостоять паводкам, масштаб которых может превзойти показатели 2016 года.

По его данным, уровень воды в Туре уже достиг 859 см и грозит превзойти показатели 2016 года. Тогда весной регион пережил один из самых крупных паводков за последние несколько лет, уровень воды в Туре достиг 868 см.

Ранее жители Тюмени пожаловались, что вода в кранах пахнет нечистотами после резкого подъема воды в Туре.

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