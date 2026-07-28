Мэр российского мегаполиса: «Из собранного в канализации можно создать музей»

Казанский «Водоканал» с начала года извлек при промывке канализационных коллекторов 1,5 тыс. тонн мусора – это порядка ста средних «КАМАЗов». Из различных отходов, которые жители смывают в унитаз, можно создать целый музей, заявил глава города Ильсур Метшин.

«Там полноценный музей можно делать. Наши люди… Иногда просто поражаешься. Одно дело, если бы они приехали из какой-то тайги и никогда не видели человеческих условий, которые предоставляет комфортабельное жилье. Диву даешься, как люди умудряются смыть все это в унитаз», — цитирует мэра «БИЗНЕС Online».

Смываемый в унитазы мусор приводит к засорам – специалисты «Водоканала» подчеркивают, что из-за этого в городе аварийные бригады вынуждены выезжать на аварии до 60 раз за сутки, с начала текущего года устранено 520 аварий.

Метшин подчеркнул, что казанцы зачастую не задумываются о колоссальном объеме работ со стороны предприятий, снабжающих их водой, светом, теплом. Ремонтные работы чаще всего происходят незаметно – как правило, удается обойтись без масштабных отключений, однако горожанам стоит быть ответственнее и не смывать в унитаз все подряд, подчеркнул глава столицы Татарстана.

Напомним, до этого Метшин уже критиковал жителей Казани за неумение пользоваться унитазом, возмущаясь количеством засоров в городе. Он подчеркивал, что статистика в 50 засоров в день – это результат безответственности жителей, сетуя, что хотя люди научились пользоваться смартфонами и советуются с искусственным интеллектом, с унитазом все обстоит сложнее.

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