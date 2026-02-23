Пьяный россиянин смыл джинсы в унитаз и оставил без воды многоэтажку

Mash: житель Воронежа может заплатить полмиллиона за смытые в унитаз джинсы

В Воронеже местный житель случайно смыл в унитаз джинсы и спровоцировал коммунальную аварию, оставив без воды многоэтажку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек Воронежа. Мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, раскидал одежду по квартире, и пара джинсов оказалась в унитазе. Утром он по привычке нажал на слив, не заметив брюк, которые забили канализацию.

В доме пришлось перекрыть воду, вызвать аварийную бригаду и менять трубы. Теперь виновнику грозит счет на сумму не менее 500 тысяч рублей за ремонт и услуги коммунальщиков.

До этого в Москве люди оказались заблокированы во время прорыва трубы с кипятком в хостеле. Пожарные спасли звавших на помощь людей, спилив решетки. К этому времени они надышались горячим паром.

Ранее пьяный россиянин залез в канализационный люк и оставил без воды 22 тысячи человек.