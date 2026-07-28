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Общество

Эксперт опроверг миф о снижении эффективности сотрудников в июле

Эксперт Быханов: июль является одним из самых важных периодов для бизнеса
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Распространенный стереотип о том, что в июле сотрудники начинают работать менее эффективно из-за сезона отпусков, в результате чего бизнес-процессы компаний замедляются, не имеет универсального подтверждения. Об этом радио Sputnik сообщил генеральный директор кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

По словам специалиста, для многих отраслей второй месяц лета, напротив, становится одним из самых важных и продуктивных в году. Мнение о том, что летом эффективность работников снижается, во многом связано с изменением привычного ритма жизни, а не с реальным падением производительности.

Эксперт подчеркнул, что еще несколько лет назад июль был временем, когда сотрудников старались не отправлять в длительные отпуска, поскольку именно тогда многие компании начинали активную реализацию годовых планов. Сегодня для большого количества организаций середина лета по-прежнему является периодом высокой деловой активности.

«Например, в нефтяной промышленности, горно-металлургическом секторе, строительстве,сельском хозяйстве и производстве напитков июль — это не время снижения темпов, а один из ключевых рабочих периодов. В сельском хозяйстве это разгар сезона, в строительстве — активная фаза проектов, в промышленности — выполнение производственных задач», — рассказал Быханов.

Помимо этого, по его словам, в летний сезон многие компании приступают к формированию бюджетов на следующий год, оценивают результаты первого полугодия, определяют приоритеты, планируют инвестиции и принимают стратегические решения. Специалист назвал июлю отдельной важной главой года для бизнеса, когда проходят ключевые встречи, заключаются новые партнерства, а также закладывается основа дальнейшего развития компании.

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин до этого говорил, что рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) и дефицит высококвалифицированных кадров окажут влияние на увеличение размера зарплат в 2026–2027 годах.

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