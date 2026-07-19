HR-эксперт объяснила, как зумеры поменяли рынок труда в России

К 2026 году доля поколения Z среди соискателей в ИТ достигла 38%, рассказала «Газете.Ru» Кристина Буданцева, руководитель отдела подбора персонала Лиги Цифровой Экономики.

Российский рынок переживает дефицит кадров. Игнорирование зумеров — стратегическая ошибка на ближайшие 5–10 лет, уверена эксперт. По данным аналитиков, в 2025 году доля зумеров в общем объеме резюме составила 34%, в ИТ-секторе — 38%. Подходящих кандидатов по-прежнему мало.

Зумеры (1998–2013) — первое поколение, не представляющее жизни без интернета. Они креативны, толерантны и внимательны к своему психологическому состоянию. Свобода для них важнее стабильности. Они выбирают профессии по интересам, живут в режиме непрерывного обучения, конфликтам предпочитают диалог и требуют объяснения смысла каждой задачи.

Теория поколений породила множество стереотипов: «зумеры не умеют общаться», «им не важны деньги», «они ненадежны». Но ярлыки не отражают реальности. Для оценки сотрудника требуется критичный подход, а не обобщения.

Чтобы привлечь зумера, работодателю нужны открытость, прозрачность и уважение. На собеседованиях они спрашивают о балансе работы и личной жизни, компенсации переработок. Им важна атмосфера в коллективе: они не терпят токсичности и конфликтов, опасаются дискриминации по возрасту. Рутина их демотивирует.

Буданцева работает с зумерами более трех лет. В ее отделе из 36 сотрудников зумеры составляют 39%, миллениалы — 50%, поколение X — 9%, бэби-бумеры — 2%.

Она выделяет три принципа эффективного взаимодействия. Первый — объяснять «зачем», а не только «что делать». После этого задача выполняется качественно и в срок. Второй — регулярно хвалить за промежуточные шаги, объясняя, что именно понравилось. Это поддерживает мотивацию. Третий — давать обратную связь мгновенно. Откладывание разбора недочетов приводит к повторению ошибок.

«Работа с разновозрастными командами — объективная реальность. Руководителям необходимо осваивать управление такими коллективами. Зумеры не уникальны в том смысле, что молодые во все времена демонстрировали схожие модели поведения, и этот цикл неизбежно повторится», — резюмирует Буданцева.

Ранее в России компании признались в разочаровании в зумерах и их отношении к работе.