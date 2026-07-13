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Бизнес

Эксперт назвал факторы роста зарплат в 2027 году

Финансист Балынин: МРОТ и дефицит кадров повлияют на рост зарплат в 2027 году
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) и дефицит высококвалифицированных кадров окажут влияние на увеличение размера зарплат в 2026–2027 годах. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«Ключевыми факторами, оказывающими влияние на рост заработных план не только в номинальном, но и в реальном выражении, будут выступать рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров», — сказал финансист.

Балынин добавил, что рост зарплат ожидается в ближайшие годы. По словам эксперта, после этого темпы будут замедляться, но показатель все равно будет превышать уровень инфляции.

Накануне Балынин сообщил, что средний размер заработной платы в России в следующем году может достигнуть 137 тыс. рублей. Эксперт отметил, что в 2025 году средняя зарплата в стране по официальным данным составила 101 784 рубля, что на 14,28% выше значений 2024 года.

Ранее айтишник рассказал, какие IT-сбои могут задержать зарплаты сотрудникам.

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