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Метеоролог предупредил о 50-градусной жаре в одном из городов Турции

Синоптик Юртташ: температура воздуха в Адане может достичь +50°C
Burhan Ozbilici/AP

В среду температура воздуха в турецком городе Адана на юге страны может достичь +50°C. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкого метеоролога Ихсана Юртташа.

«Это один из самых высоких показателей нынешнего лета, поэтому жителям и туристам следует проявлять особую осторожность в дневные часы», — добавил Юртташ.

По словам синоптика, сложнее всего будет в период с полудня до вечера. Именно в этот период высокая температура воздуха и влажность значительно усилят тепловую нагрузку на организм человека. Людям стоит по возможности избегать пребывания на открытом солнце, потреблять больше жидкости и снизить физическую активность в самые жаркие часы.

27 июля премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что правительство страны выделит €10 млн на финансирование новых «климатических убежищ».

«Климатические убежища» представляют собой пространства, где люди могут укрыться от экстремальных погодных явлений, в том числе от сильной жары. Глава кабмина Испании представил план «новой помощи в размере €10 млн для финансирования убежищ», а также «€9 млн для подготовки деревень и городов к экологическому переходу».

До этого климатолог Алексей Карнаухов дал тревожное объяснение аномальной жаре в России и Европе.

Ранее СМИ назвали последствия аномальной жары в Европе.

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