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Общество

Климатолог нашел тревожное объяснение температурным рекордам в России и Европе

Климатолог Карнаухов назвал экстраординарными температурные рекорды в Заполярье
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Климатолог Алексей Карнаухов в беседе с «Царьградом» дал тревожное объяснение аномальной жаре в России и Европе. Он заявил, что подобные явления связаны с продолжающимся изменением климата на планете.

Эксперт отметил, что если в Европе жара и ставит рекорды, то на полградуса, градус. В российском Заполярье наблюдается совсем другая ситуация.

«То, что сейчас у нас в Заполярье происходит, это экстраординарно, сразу на десять градусов, понимаете?» — заявил Карнаухов.

В качестве примера климатолог привел остров Белый в Карском море, где температура воздуха достигла +28 градусов. Предыдущий максимум для этой территории составлял +19 градусов, напомнил эксперт.

По словам Карнаухова, новые температурные рекорды фиксируются все чаще и становятся более выраженными, что говорит о «шествии глобального потепления по планете».

До этого 40 человек в Калининградской области обратились к врачам скорой помощи из-за аномальной жары. Люди жаловались на тепловой удар, уточнили в региональном Минздраве. Также пострадавшие от жары шли за помощью в медпункты, поликлиники и больницы, потому реальное количество обращений с тепловыми ударами может быть больше.

Ранее россиянам назвали первые опасные признаки теплового удара.

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