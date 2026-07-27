В Испании создадут новые «климатические убежища» из-за рекордной жары

Правительство Испании выделит €10 млн на финансирование новых «климатических убежищ». Об этом в соцсети X сообщил премьер-министр Педро Санчес.

«Климатические убежища» представляют собой пространства, где люди могут укрыться от экстремальных погодных явлений, в том числе от сильной жары. Глава кабмина Испании представил план «новой помощи в размере €10 млн для финансирования убежищ», а также «€9 млн для подготовки деревень и городов к экологическому переходу».

Власти Испании объявили режим ЧС в автономном сообществе Мадрид и в провинции Авила (автономное сообщество Кастилия и Леон) из-за ситуации с лесными пожарами. На фоне распространения огня были эвакуированы около 11,5 тыс. человек.

До этого климатолог Алексей Карнаухов дал тревожное объяснение аномальной жаре в России и Европе. Он заявил, что подобные явления связаны с «шествием глобального потепления по планете». Эксперт отметил, что если в Европе жара и ставит рекорды, то на полградуса-градус. В российском Заполярье наблюдается совсем другая ситуация, где температура воздуха поднялась сразу на десять градусов. Климатолог назвал это «экстраординарным» явлением.

Ранее СМИ назвали последствия аномальной жары в Европе.