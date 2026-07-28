Аэропорт Сочи работает с временными ограничениями

В аэропорту Сочи введены временные ограничения, сообщает пресс-служба Росавиации в «Максе».

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

28 июля Росавиация также сообщала, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принимает и отправляет рейсы по согласованию. Отмечается, что в расписании рейсов возможны корректировки.

Также Росавиация сообщала, что подмосковный аэропорт Жуковский временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. В таком же режиме ночью работали Внуково и Домодедово. Последний аэропорт с 4:41 приостановил полеты.

На этом фоне количество атаковавших столицу БПЛА достигло 22. Они были ликвидированы силами противовоздушной обороны. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.