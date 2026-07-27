В Татарстане отразили атаку украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили украинские беспилотники над Татарстаном. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что всего над территорией страны уничтожили 276 дронов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Правительство Татарстана рано утром 27 июля предупредило об угрозе атаки украинских беспилотников на несколько городов. Особый режим ввели в Казани, Нижнекамске, Елабуге, Альметьевске, Набережных Челнах, Зеленодольске, Чистополье, Лениногорске, Бугульме и Заинске. Аэропорты в Нижнекамске, Бугульме и Казани приостанавливали обслуживание рейсов в связи с введением временных ограничений. К текущему моменту опасность атаки БПЛА в городах республики уже отменили.

Ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили около 50 дронов ВСУ в Ростовской области. В том числе атаке подвергся Ростов-на-Дону, где пять человек получили несовместимые с жизнью травмы. Спасти не удалось одного ребенка, супружескую пару и еще двух взрослых. Пострадали еще несколько человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ульяновской области три дня тушили пожар, произошедший из-за атаки БПЛА ВСУ.