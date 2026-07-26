Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Появились видео «урагана века» во время свадеб в Ростове-на-Дону

В сети появились видео урагана, обрушившегося на Ростовскую область

В сети появились видео с разрушительного урагана в Ростове-на-Дону. Местный Telegram-канал опубликовал кадры со свадеб во время стихии.

В первом ролике ливень обрушивает шатер на гостей торжества. После этого участники торжества ходят по залу в мокрой одежде, а невеста идет по луже, держа подол платья в руке.

На втором видео накрывают стол. В этот момент ветер распахивает окна, на гостей и помещение врывается ураган. За кадром слышны крики «Кошмар!», «Быстрее, быстрее!» и нецензурная брань.

Накануне на Ростов-на-Дону обрушился «ураган века» В городе повалило более 1 тыс. деревьев, многие из которых упали на автомобили, также наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Из-за стихии пострадали десятки горожан, один человек не выжил.

Кроме того, в регионе задерживаются 89 пассажирских поездов. Власти ввели режим ЧС. Местные жители признались, что «такого апокалипсиса не припомнят даже старожилы».

Ранее Спасская башня лишилась стрелки часов из-за непогоды.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!