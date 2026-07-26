Появились видео «урагана века» во время свадеб в Ростове-на-Дону

В сети появились видео с разрушительного урагана в Ростове-на-Дону. Местный Telegram-канал опубликовал кадры со свадеб во время стихии.

В первом ролике ливень обрушивает шатер на гостей торжества. После этого участники торжества ходят по залу в мокрой одежде, а невеста идет по луже, держа подол платья в руке.

На втором видео накрывают стол. В этот момент ветер распахивает окна, на гостей и помещение врывается ураган. За кадром слышны крики «Кошмар!», «Быстрее, быстрее!» и нецензурная брань.

Накануне на Ростов-на-Дону обрушился «ураган века» В городе повалило более 1 тыс. деревьев, многие из которых упали на автомобили, также наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Из-за стихии пострадали десятки горожан, один человек не выжил.

Кроме того, в регионе задерживаются 89 пассажирских поездов. Власти ввели режим ЧС. Местные жители признались, что «такого апокалипсиса не припомнят даже старожилы».

Ранее Спасская башня лишилась стрелки часов из-за непогоды.