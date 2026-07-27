В Екатеринбурге уходящий понедельник стал самым жарким с 1952 года

В Екатеринбурге побит температурный рекорд, державшийся с 1952 года

В Екатеринбурге побит температурный рекорд, который держался десятки лет. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

«+35°С. Дневной максимум в Екатеринбурге сегодня. Это суточный рекорд максимальной температуры для 27 июля. Предыдущий: +34.5°С от 1952 года», — написал он.

Данный показатель также является температурным максимумом 2026 года. Жаркую погоду в регионе обеспечивает антициклон, который находится в максимальной стадии развития.

Недавно в Екатеринбурге на фоне аномально жаркой погоды начался мор уток, несколько тушек птиц очевидцы обнаружили в пруду Харитоновского парка. Кандидат биологических наук Дмитрий Берзин пояснил, что это связано с цветением воды в жару.

В Гидрометцентре до этого на июль прогнозировали аномальную жару, в том числе — на Урале. Основной причиной такой аномалии, по словам Макаровой, станет приток нагретых воздушных масс из Центральной Азии. Кроме того, в условиях полярного дня солнце светит круглосуточно, из-за чего воздух не успевает остыть за ночь. Это дополнительно усиливает прогрев, особенно при малооблачной погоде, которая формируется под влиянием антициклонов.

Ранее синоптики рассказали, дойдет ли до Москвы аномальная европейская жара.