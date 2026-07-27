Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Екатеринбурге уходящий понедельник стал самым жарким с 1952 года

В Екатеринбурге побит температурный рекорд, державшийся с 1952 года
Максим Блинов/РИА Новости

В Екатеринбурге побит температурный рекорд, который держался десятки лет. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

«+35°С. Дневной максимум в Екатеринбурге сегодня. Это суточный рекорд максимальной температуры для 27 июля. Предыдущий: +34.5°С от 1952 года», — написал он.

Данный показатель также является температурным максимумом 2026 года. Жаркую погоду в регионе обеспечивает антициклон, который находится в максимальной стадии развития.

Недавно в Екатеринбурге на фоне аномально жаркой погоды начался мор уток, несколько тушек птиц очевидцы обнаружили в пруду Харитоновского парка. Кандидат биологических наук Дмитрий Берзин пояснил, что это связано с цветением воды в жару.

В Гидрометцентре до этого на июль прогнозировали аномальную жару, в том числе — на Урале. Основной причиной такой аномалии, по словам Макаровой, станет приток нагретых воздушных масс из Центральной Азии. Кроме того, в условиях полярного дня солнце светит круглосуточно, из-за чего воздух не успевает остыть за ночь. Это дополнительно усиливает прогрев, особенно при малооблачной погоде, которая формируется под влиянием антициклонов.

Ранее синоптики рассказали, дойдет ли до Москвы аномальная европейская жара.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продаете б/у смартфон? Как вместе с ним не отдать новому владельцу свои данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!