Названа причина ДТП в Новой Москве, в котором сгорели два человека

Причиной ДТП в Новой Москве с двумя сгоревшими стал выезд на встречную полосу

Выезд на встречную полосу стал причиной ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, в результате которого два человека сгорели в машине. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

«В районе села Вороново водитель автомобиля «БМВ» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении.

В результате столкновения машин произошло возгорание. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и других ведомств.

Как сообщал Telegram-канал SHOT, еще пострадал мотоциклист, участвовавший в аварии. Отмечается, что на шоссе также горела фура. Полиции предстоит выяснить все детали происшествия.

В этот же день в Крыму легковушка столкнулась с автобусом. Водитель, а также двое пассажиров — детей получили травмы, несовместимые с жизнью. В салоне автомобиля находился еще один ребенок, его увезли в больницу. ДТП произошло на трассе Симферополь — Евпатория возле села Орехово.

Ранее на трассе «Кола» пострадал ребенок из-за матери, которая уснула за рулем и попала в ДТП.