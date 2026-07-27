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Общество

Названа причина ДТП в Новой Москве, в котором сгорели два человека

Причиной ДТП в Новой Москве с двумя сгоревшими стал выезд на встречную полосу

Выезд на встречную полосу стал причиной ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, в результате которого два человека сгорели в машине. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

«В районе села Вороново водитель автомобиля «БМВ» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении.

В результате столкновения машин произошло возгорание. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и других ведомств.

Как сообщал Telegram-канал SHOT, еще пострадал мотоциклист, участвовавший в аварии. Отмечается, что на шоссе также горела фура. Полиции предстоит выяснить все детали происшествия.

В этот же день в Крыму легковушка столкнулась с автобусом. Водитель, а также двое пассажиров — детей получили травмы, несовместимые с жизнью. В салоне автомобиля находился еще один ребенок, его увезли в больницу. ДТП произошло на трассе СимферопольЕвпатория возле села Орехово.

Ранее на трассе «Кола» пострадал ребенок из-за матери, которая уснула за рулем и попала в ДТП.

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