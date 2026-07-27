В Крыму в ДТП с рейсовым автобусом погибли двое детей

В Крыму на трассе Симферополь — Евпатория в ДТП с автобусом погибли двое детей

В Сакском районе Крыма в ДТП с рейсовым автобусом погибли водитель легковушки и двое детей. Об этом сообщили в МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла вечером 27 июля на трассе Симферополь — Евпатория возле села Орехово. Водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Саки — Геройское.

В МВД уточнили, что в результате ДТП погибли водитель и двое детей 2010 и 2017 годов рождения, находившиеся в легковушке. Еще один ребенок, пассажир автомобиля, доставлен в больницу.

В автобусе в момент аварии находились около 20 человек, никто из них не пострадал, добавили в ведомстве.

До этого крупное ДТП с пассажирским автобусом произошло в центре Москвы. Авария произошла утром 10 июля на Нижегородской улице. По данным столичного дептранса, водитель «Газели», нарушив правила, подрезал пассажирский автобус, следующий по маршруту е70. В результате происшествия, предварительно, пострадали 14 человек, в том числе водитель автобуса.

Ранее водитель заживо сварился в кипятке после ДТП в Хабаровском крае.