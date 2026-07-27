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Общество

В Москве два человека сгорели заживо в легковушке

SHOT: два человека заживо сгорели в BMW на Калужском шоссе в Москве

В Москве два человека сгорели заживо в BMW после ДТП на Калужском шоссе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Два человека, которые находились в легковушке, погибли», — говорится в публикации.

Кроме того, по данным Telegram-канала, пострадал мотоциклист, участвовавший в аварии. Отмечается, что на шоссе также горела фура. На месте происшествия работают экстренные службы, подробностей ДТП нет.

Накануне в Московской области на трассе М4 несовершеннолетних выбросило из автомобиля в результате аварии. Водитель легкового автомобиля Mitsubishi не справился с управлением — машину занесло, и она ударилась в металлическое ограждение. В салоне находились двое детей 9 и 13 лет, которых при ударе выбросило из автомобиля через разбитое стекло. Оба ребенка доставлены в медицинские учреждения.

До этого на трассе М7 в Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием тягача и легкового автомобиля. Водитель Lada «Приора» при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым тягачом с полуприцепом. От удара оба транспортных средства загорелись. Водитель Lada сгорел в машине, второй автомобилист был госпитализирован с травмами.

Ранее в крупном ДТП с автобусом в Москве пострадали более 20 человек.

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