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На трассе «Кола» пострадал ребенок из-за матери, которая уснула за рулем и попала в ДТП

В Карелии мать уснула за рулем и врезалась в ограждение, пострадал ее сын
Telegram-канал «Daily Карелия»

В Карелии утром 26 июля на 920-м километре федеральной трассы «Кола» произошло ДТП с участием легкового автомобиля Kia Cerato. Об этом сообщил Telegram-канал «Daily Карелия».

По данным источника, за рулем находилась 43-летняя женщина. Она уснула за управлением, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в металлическое ограждение.

На фотографиях с места ДТП заметно, что от удара левая часть кузова получила серьезные деформации, колеса оказались спущены, а багажник, закрепленный на крыше, оторвало и отбросило в сторону. Водительница не пострадала, но травмы получил ее сын, находившийся в салоне.

На место происшествия прибыли пожарные и медики. Они осмотрели молодого человека и госпитализировали. О состоянии пострадавшего и тяжести травм не сообщается. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

До этого подросток налетел на проволоку и рассек шею, катаясь на мотоцикле.

Ранее сообщалось, что в Карелии беременная женщина родила после массового ДТП.

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