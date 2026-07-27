Во Львове участник митинга пытался устроить поножовщину

Во Львове мужчина с ножом напал на участников митинга в поддержку Федорова

Во Львове мужчина с ножом попытался напасть на участников акции в поддержку бывшего главы минобороны Украины Михаила Федорова. Об этом сообщает украинское издание NV.

По его данным, сами участники митинга задержали нападавшего. Затем его забрали сотрудники полиции.

Информации о пострадавших нет.

25 июля депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что протесты происходят во многих городах Украины по причине передела власти и денег внутри существующей системы.

15 июля Федорова отправили в отставку. Как писала газета «Украинская правда», такое решение было принято из-за конфликта чиновника с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским.

Из-за кадровых перестановок в правительстве на Украине начали проводить митинги в поддержку Федорова. Многие протестующие выходят на акции с картонками в руках — на них, в частности, написаны лозунги в поддержку экс-главы Минобороны.

Федоров занимал должность министра обороны около полугода. Его назначили на этот пост 14 января 2026 года. До этого Федоров работал в правительстве в должности вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины, где отвечал за развитие цифровых услуг и курировал сферу беспилотных летательных аппаратов.

Ранее политолог назвал причину «больного культа личности» вокруг Федорова.