Водитель сгорел заживо на трассе М-7, появились первые кадры

В Нижегородской области водитель сгорел в момент фатального ДТП с тягачом

В Нижегородской области на трассе М-7 столкнулись тягач и легковая машина. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Водитель «Приоры» во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым тягачом с полуприцепом. После удара оба автомобиля загорелись», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на обочине дороги горит грузовик, при этом пламя охватило транспорт не полностью. Второй загоревшийся автомобиль получил серьезные повреждения, машина восстановлению не подлежит. По данным канала, водитель Lada сгорел в машине, второго автомобилиста госпитализировали с травмами.

До этого в Улан-Удэ байкера отбросило в массовом ДТП. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в поворачивающую машину и от удара отлетает в другой автомобиль. На записи также заметно, что в момент столкновения детали разлетаются по дороге, а байкера отбрасывает в сторону. По данным регионального канала, в результате произошедшего водитель получил травмы.

Ранее на видео попало, как иномарка влетела толпу пешеходов в Петербурге.