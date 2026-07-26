В Московской области несовершеннолетних выбросило из автомобиля в результате ДТП

В Московской области в серьезном ДТП несовершеннолетние вылетели из окна

В Московской области на 58-м километре трассы М-4 произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

На опубликованных кадрах видно, что у автомобиля раздроблен бампер. Также заметно, что что на месте присутствуют сотрудники ДПС и спасатели.

По данным канала, водитель легкового автомобиля Mitsubishi не справился с управлением — машину занесло, и она ударилась в металлическое ограждение. В салоне находились двое детей 9 и 13 лет, которых при ударе выбросило из автомобиля через разбитое стекло. Оба ребенка доставлены в медицинские учреждения.

До этого в Ярославской области экскурсионный автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся. По предварительный данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Последствия инцидента попали на видео. На кадрах видно, что у автобуса пробито лобовое стекло, отсутствуют стекла в окнах, а также смят кузов.

Ранее сообщалось, что в Москве на трассе расплющило легковушку.