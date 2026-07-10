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Автомобили

В крупном ДТП с автобусом в Москве пострадали более 20 человек

ТАСС: число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве достигло 25 человек
РИА Новости

Число пострадавших в результате аварии с участием автобуса и «Газели», произошедшей в центре Москвы, превысило 20 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Предварительно, в результате ДТП пострадали 25 человек. Состояние уточняется», — заявил источник агентства.

В центре российской столицы утром 10 июля столкнулись пассажирский автобус и «Газель». По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, авария произошла на Нижегородской улице. Водитель «Газели» нарушил правила дорожного движения и подрезал автобус, следовавший по маршруту Е70. В итоге два транспортных средства столкнулись. Изначально сообщалось, что травмы получили 14 человек.

8 июля в Азовском районе Омской области перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Азово в Омск. Транспортное средство вылетело в кювет на трассе и опрокинулось, вследствие чего кузов машины получил повреждения. В момент ДТП в салоне находились восемь человек, четверо из них получили травмы.

Ранее почти два десятка человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Воронежской области.

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