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Общество

Владелец Astoria Grande изменил маршрут и порт прибытия лайнера

Круизы Astoria Grande завершатся в Анталье для безопасности пассажиров
Артур Лебедев/РИА Новости

Судовладелец круизного лайнера Astoria Grande изменил маршрут и порт прибытия судна. Об этом РИА Новости сообщил представитель генерального агента по продажам круизов ООО СК «Аквилон».

В компании уточнили, что решение затронет круизы, которые завершатся 28 июля и 8 августа. Пассажиров доставят в порт Антальи вместо Сочи. Меры были приняты в связи с получением предупреждений о временном признании плавания в восточной части Черного моря небезопасным.

«Это выверенная мера, продиктованная безусловным приоритетом безопасности и спокойствия всех пассажиров и экипажа круизного судна Astoria Grande», — говорится в сообщении компании.

В «Аквилоне» добавили, что пассажирам предоставят трансфер от аэропорта до порта Антальи и обратно, специальный бортовой депозит и компенсации за подтвержденные расходы.

25 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом атаки Украины на инфраструктуру в Азовском и Черном морях, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Он также добавил, что удары по инфраструктуре КТК наносят ущерб не только России, но и Казахстану и США, поскольку среди акционеров консорциума есть американские компании.

Ранее в МИД РФ отреагировали на удар ВСУ по танкеру у терминала КТК.

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