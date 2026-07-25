Песков назвал терроризмом атаки ВСУ в Азовском и Черном морях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом атаки Украины на инфраструктуру в Азовском и Черном морях, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом пишет РИА Новости.

«Это, очевидно, энергетический (терроризм. — прим. ред): то, что они творят в Черном море, то, что они творят в Азовском море», — отметил Песков в ответ на вопрос о том, можно ли охарактеризовать эти действия как энергетический терроризм со стороны Киева.

Он также добавил, что удары по инфраструктуре КТК наносят ущерб не только России, но и Казахстану и США, поскольку среди акционеров консорциума есть американские компании.

25 июля администрация президента США обратила внимание на недопустимость атак Украины на суда в Черном море, которые не связаны с Россией. Это заявление было сделано на фоне атак на танкеры и терминал КТК в Новороссийске, где 15% акций принадлежит компании Chevron.

Ранее Казахстан временно снизил объемы добычи нефти в связи с ограничениями на КТК.