В МИД РФ отреагировали на удар ВСУ по танкеру у терминала КТК

Захарова: Киев проявляет неуважение к Казахстану, атакуя танкеры у терминала КТК

Киев проявляет неуважение к Казахстану, когда наносит удары по танкерам у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, сегодня атакам подверглись танкеры, которые работают в интересах нефтедобывающей промышленности Казахстана.

«Солидарны с МИД Казахстана в решительном осуждении данного преступления против гражданского объекта... Для нее (Банковой — прим. ред.) обеспечение глобальной энергетической стабильности, равно как уважительное отношение к зарубежным партнерам, в частности из Казахстана... — пустой звук», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что КТК является гражданским объектом, защищенным международным правом, а его акционерами выступают крупнейшие нефтегазовые компании России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.

Дипломат отметила, что удары по объектам и гражданским судам в районе КТК затрагивают интересы всех государств-участников проекта, включая страны, оказывающие военную и финансовую поддержку Украине.

Она добавила, что Киев атакует КТК, чтобы дестабилизировать ситуацию на мировом нефтяном рынке.

20 июля БПЛА ударил по судну Nelsa на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Произошел пожар, экипаж эвакуировался. Погрузка нефти была остановлена. МИД Казахстана осудил атаки на танкеры, однако отказался называть «страну-агрессора», которая запустила эти дроны.

Ранее в Казахстане высказались об альтернативе Каспийскому трубопроводному консорциуму.