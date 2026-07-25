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Политика

В Кремле заявили, что атаки Киева на КТК наносят ущерб Казахстану и США

Песков: Киев атаками на КТК наносит удары и по Казахстану, и по США
«Транснефть - Медиа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина, атакуя инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), также наносит ущерб Казахстану и Соединенным Штатам, поскольку среди акционеров компании есть американские фирмы. Его слова приводит РИА Новости.

«Фактически Украина наносит удары по интересам как Казахстана, так и США, так как акционерами КТК являются как Казахстан, так и американские компании. Этот вопрос, безусловно, будет обсужден», — отметил Песков в ответ на вопрос о том, будет ли затронута ситуация с КТК на встрече лидеров России и Казахстана в Омске.

Кроме того, Песков упомянул, что президент Владимир Путин планирует проинформировать своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева о ходе специальной военной операции.

25 июля администрация президента США обратила внимание Украины на недопустимость атак на суда в Черном море, не имеющие отношения к России. Это заявление прозвучало на фоне атак на танкеры и терминал КТК в Новороссийске, где компания Chevron владеет 15% акций.

Ранее в МИД РФ отреагировали на удар ВСУ по танкеру у терминала КТК.

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