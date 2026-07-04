Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Синоптик предупредила об аномально жаркой погоде в ряде регионов России

Синоптик Макарова: на Урале и в Сибири ожидается аномально жаркий июль
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Температура воздуха в июле ожидается выше климатической нормы на значительной части территории России. Об этом сообщила ТАСС главный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, аномально жаркая погода прогнозируется на Урале, юго-западе Сибири, в Красноярском крае, на Кольском полуострове и северо-востоке Европейской России. Речь идет о территориях Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, Омской, Тюменской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Республики Алтай, Алтайского края, Хакасии, западной и северной части Иркутской области, а также западной части Якутии.

Основной причиной такой аномалии, по словам Макаровой, станет приток нагретых воздушных масс из Центральной Азии. Кроме того, в условиях полярного дня солнце светит круглосуточно, из-за чего воздух не успевает остыть за ночь. Это дополнительно усиливает прогрев, особенно при малооблачной погоде, которая формируется под влиянием антициклонов, пояснила специалист.

Климатолог Алексей Карнаухов связал аномальную жару в России и Европе с продолжающимся изменением климата на планете. По его словам, новые температурные рекорды фиксируются все чаще и становятся более выраженными, что говорит о «шествии глобального потепления по планете».

Ранее москвичам рассказали о погоде в июле.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!