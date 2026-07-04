Синоптик предупредила об аномально жаркой погоде в ряде регионов России

Температура воздуха в июле ожидается выше климатической нормы на значительной части территории России. Об этом сообщила ТАСС главный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, аномально жаркая погода прогнозируется на Урале, юго-западе Сибири, в Красноярском крае, на Кольском полуострове и северо-востоке Европейской России. Речь идет о территориях Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, Омской, Тюменской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Республики Алтай, Алтайского края, Хакасии, западной и северной части Иркутской области, а также западной части Якутии.

Основной причиной такой аномалии, по словам Макаровой, станет приток нагретых воздушных масс из Центральной Азии. Кроме того, в условиях полярного дня солнце светит круглосуточно, из-за чего воздух не успевает остыть за ночь. Это дополнительно усиливает прогрев, особенно при малооблачной погоде, которая формируется под влиянием антициклонов, пояснила специалист.

Климатолог Алексей Карнаухов связал аномальную жару в России и Европе с продолжающимся изменением климата на планете. По его словам, новые температурные рекорды фиксируются все чаще и становятся более выраженными, что говорит о «шествии глобального потепления по планете».

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