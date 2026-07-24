Синоптики рассказали, дойдет ли до Москвы аномальная европейская жара

Синоптик Ильин: в ближайшую неделю жара из Европы до Москвы не доберется

В ближайшую неделю в столичном регионе не прогнозируется аномальная жара, которая накрыла в этом сезоне Европу. Погода будет соответствовать климатической норме, почти каждый день будут идти небольшие осадки, сообщил НСН синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, кратковременные дожди в Московском регионе будут идти минимум до середины следующей недели. Температура воздуха днём будет колебаться от +21 до +26 градусов, однако в понедельник может снизиться до +19…+24 градусов.

Хотя к концу июля ожидается потепление до +28 градусов, но это далеко от аномальной европейской жары, подчеркнул Ильин. С ним согласился ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, который также опроверг приход в Россию аномально жаркой погоды.

«Все это фантазия. Ничего подобного не ожидается. По крайней мере, в ближайшие семь–десять дней», – подчеркнул метеоролог.

Напомним, аналитики выяснили, что потери британской экономики из-за рекордной жары в июне составили £1,15 млрд (около $1,5 млрд). Авторы исследования указывают на нехватку кондиционеров в офисах и общественном транспорте, а также на различные ограничения, которые затрудняют установку кондиционеров в жилых помещениях. Подчёркивается, что жители страны в среднем трудились на 30 минут меньше обычного в последнюю неделю июня, когда в Великобритании фиксировались рекорды по температуре практически каждый день.

Ранее фермеры во Франции заявили о дефиците лука из-за сильной жары.