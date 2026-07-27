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Общество

Врачам не удалось спасти мальчика, придавленного воротами в Петербурге

78.ru: в Петербурге врачам не удалось спасти мальчика, придавленного воротами
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Семилетний мальчик, которого придавило воротами в Петербурге, не выжил. Об этом со ссылкой на его мать сообщает телеканал 78.ru.

«Ребенка больше нет. Он боролся, он пять дней боролся. Врачи делали все, что можно», — сообщила его мать.

Инцидент произошел 22 июля на Коломенской улице. Ребенок решил пробраться в закрытый двор — там находилась детская площадка. В этот же момент туда пытался заехать местный житель на машине. Автомобилист нажал на кнопку, чтобы открыть ворота. После этого створки открылись и придавили ребенка. Малолетний получил тяжелые травмы головы и оказался в реанимации. Ему провели трепанацию черепа.

Ранее в Тверской области семилетнего мальчика придавило упавшим деревом.

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