Семилетнего ребенка придавило воротами в Петербурге

В Петербурге ворота придавили семилетнего ребенка, он попался в больнице. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 22 июля на Коломенской улице. Ребенок решил пробраться в закрытый двор — там находилась детская площадка. В этот же момент туда пытался заехать местный житель на автомобиле.

Автомобилист нажал на кнопку, чтобы открыть ворота. После этого створки открылись и придавили ребенка. В результате малолетний получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение. Подробной информации о его состоянии не поступало.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Тверской области семилетнего мальчика придавило упавшим деревом.