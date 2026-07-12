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Общество

В Тверской области семилетнего мальчика насмерть придавило упавшим деревом

Упавшее из-за сильного ветра дерево лишило жизни ребенка в Тверской области
Global Look Press

В Тверской области во время отдыха на природе погиб семилетний мальчик, сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в деревне Карачарово Конаковского района. По предварительным данным, на палатку, где находился ребенок, упало дерево. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

В настоящее время СК проводит доследственную проверку и выясняет все обстоятельства трагедии.

До этого появились кадры из Твери, где из-за непогоды затопило улицы и повалило деревья. Как сообщается, непогоду с грозовыми дождями и ливнями в Тверскую область принес циклон. Региональное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение, а Гидрометцентр объявил в области оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее в Самарской области мужчину придавило к дереву собственной машиной.

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