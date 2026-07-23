Мальчик, придавленный воротами в Петербурге, оказался в реанимации с переломом черепа

В Петербурге семилетний мальчик, которого придавило воротами, оказался в реанимации с тяжелыми травмами головы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Врачи диагностировали у мальчика открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа, его состояние оценили как крайне тяжелое. Мать пострадавшего рассказала 78.ru, что ребенку уже сделали операцию. Сейчас он подключен к аппаратам и практически не дышит сам.

«Неврологически у него все органы отключены, только сердце, почки и мозг работают, и то это под аппаратами», — рассказала женщина.

Инцидент произошел 22 июля на Коломенской улице. Ребенок решил пробраться в закрытый двор — там находилась детская площадка. В этот же момент туда пытался заехать местный житель на автомобиле. Водитель нажал на кнопку, чтобы открыть ворота. После этого створки открылись и придавили ребенка.

Ранее сообщалось, что в Тверской области семилетнего мальчика придавило упавшим деревом.