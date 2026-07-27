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Общество

В Дагестане загорелся склад с бумагой

МЧС: склад с бумагой загорелся на площади 700 кв. м в дагестанском Каспийске

Склад с бумажной продукцией загорелся на площади порядка 700 квадратных метров в дагестанском Каспийске. Об этом сообщили в МЧС республики.

«В оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании на складе с бумагой, расположенном по адресу: город Каспийск, улица Производственная, 7», — говорится в публикации.

Тушение пожара осложняется удаленностью водоисточника, организован подвоз воды. Ликвидацией возгорания занимаются 40 человек, задействованы 10 единиц техники. Причины возгорания пока неизвестны.

До этого сообщалось, что пожар на логистическом объекте Wildberries в подмосковной Электростали полностью потушен. Пожар на объекте маркетплейса в Московской области произошел в ночь на 18 июля в результате атаки беспилотников ВСУ. По данным МЧС, площадь возгорания составила 25 тыс. кв. метров.

Ранее в российском городе загорелся кинотеатр.

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