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Культура

В российском городе загорелся кинотеатр

Пожар произошел в здании кинотеатра «Премьера» в Барнауле
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле загорелся кинотеатр «Премьера». Об этом сообщило МЧС Алтайского края на своем канале в Max.
https://max.ru/mchs_altkray/AZ-ioO-pdK4

Пожар в российском городе произошел по улице Крупская, 97. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден густой дым из окна на первом этаже.

Очаг возгорания пожарные оперативно обнаружили в комнате охраны, его площадь составила порядка 25 квадратных метров. Из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 10 человек, спасены пожарными семь человек.

Пожарным удалось локализовать возгорание и прекратить распространение огня. В условиях сильного задымления работали 4 звена газодымозащитной службы, 35 человек личного состава, были задействованы 13 единиц техники. Пострадавших, по данным МЧС, нет, причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы загорелось отделение банка.

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