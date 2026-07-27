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Общество

В Красноярском крае зафиксировали 59 лесных пожаров

МЧС: почти 60 лесных пожаров зафиксировано в Красноярском крае
Министерство природных ресурсов Забайкальского края

Около 60 природных пожаров действуют в Красноярском крае. Об этом сообщили в краевой пресс-службе МЧС.

Общая площадь возгорания составляет около 600 тыс. га. В тушении задействованы более 1 тыс. человек из девяти регионов. Информации о пострадавших не поступало.

«В Красноярском крае сейчас действуют 59 природных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет», — цитирует пресс-служба МЧС главу Рослесхоза Ивана Советникова.

В июне губернатор региона Михаил Котюков сообщил, что распространению лесных пожаров в Красноярском крае способствуют большие площади сухостоя — деревьев, поврежденных сибирским шелкопрядом.

В начале июня в Красноярском крае был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В постановлении местного правительства было указано, что режим ввели из-за сухой и жаркой погоды, а также высокой грозовой активности, которая способствует возникновению лесных пожаров.

Ранее в Якутии крупный лесной пожар сняли на видео.

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