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Общество

В Красноярском крае ввели режим ЧС на фоне масштабных лесных пожаров

Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за лесных пожаров
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом говорится в постановлении правительства региона.

В документе указано, что ЧС ввели из-за сухой и жаркой погоды, высокой грозовой активности, которая способствует возникновению лесных пожаров.

«Постановляю: ввести с 10 июня режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края. Определить зоной ЧС территорию Красноярского края», — указывается в документе.

По информации Лесопожарного центра региона, по состоянию на 15:00 (11:00 мск) 10 июня в крае действует 41 лесной пожар на площади 5,4 тыс. га. Очаги зафиксировали в десяти округах региона, угроза населенным пунктам отсутствует. В тушении возгораний участвуют 480 человек, задействовано 25 единиц техники.

В этот же день в Иркутской области ввели временный запрет на посещение лесов из-за сухой и жаркой погоды, а также особого противопожарного режима. Гражданам за нарушения грозят штрафы до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 тысяч до 2 млн рублей. Директора лесничеств займутся блокировкой лесных дорог и организацией контрольно-пропускных пунктов.

Ранее во время лесных пожаров в Южной Калифорнии был замечен редкий «пепельный дьявол».

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