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Общество

В Якутии крупный лесной пожар сняли на видео

Лесной пожар произошел на Вилюйском тракте в Якутии

Крупный лесной пожар произошел на территории Республики Саха (Якутии). Об этом сообщил Telegram-канал «КРИМЯКУТИЯ» со ссылкой на подписчиков.

По словам очевидцев, возгорание наблюдается на Вилюйском тракте.

«Возможно 40–50 км, и это точно не свалка», — утверждается в публикации.

Материал дополнен видео, в котором запечатлен поднимающийся над деревьями столб дыма. При этом люди, отдыхающие на пляже и случайно попавшие в кадр, как будто не обращают на пожар никакого внимания.

25 июня на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ввели режим чрезвычайной ситуации в лесной зоне. Решение было принято в связи с осложнившейся пожарной обстановкой. На тот момент в регионе насчитывалось 12 очагов возгорания, охвативших более 3000 гектаров леса. К ликвидации пожаров привлекли 221 специалиста.

С 19 июня по 30 августа в ЯНАО действует особый противопожарный режим. В его рамках был наложен строгий запрет на использование открытого огня вне отведенных для этого площадок, за исключением проведения экстренных аварийно-спасательных мероприятий.

Ранее в Забайкальском крае из-за грозы начался крупный лесной пожар.

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