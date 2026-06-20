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Общество

Глава Красноярского края обвинил шелкопряда в проблеме с лесными пожарами

Красноярский губернатор связал лесные пожары с воздействием шелкопряда
Пресс-служба Лесопожарного центра Красноярского края

Распространению лесных пожаров в Красноярском крае способствуют большие площади сухостоя — деревьев, поврежденных сибирским шелкопрядом. Об этом заявил губернатор Михаил Котюков на совещании с участием главы Рослесхоза Ивана Советникова, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Котюкова, сейчас в крае горит 91 участок леса общей площадью 133 тысячи гектаров, тушением пожаров занимаются более 1,3 тысячи человек. Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации, поскольку в некоторых округах ресурсы для борьбы с огнем практически исчерпаны.

«Фактором риска стали большие площади леса, ранее поврежденные сибирским шелкопрядом — сухостойные деревья способствуют распространению огня», — пояснил глава региона.

На совещании губернатор сообщил, что власти края усилили взаимодействие с федеральными структурами и привлекают силы из соседних регионов. По его словам, в мониторинге лесов будет задействовано больше беспилотников. Кроме того, принимаются меры для того, чтобы ускорить работу по созданию минерализованных полос.

По данным Рослесозащиты, в крае поврежденные шелкопрядом насаждения занимают около 38,6 тыс. га.

Ранее в МЧС оценили ситуацию с лесными пожарами в стране.

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