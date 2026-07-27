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Общество

Сотни москвичей улетели в Турцию без багажа из‑за поломки конвейерной ленты

Более 700 москвичей улетели в Турцию без багажа из‑за поломки конвейерной ленты
CatwalkPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Более 700 россиян улетели в Турцию без багажа из‑за поломки конвейерной ленты в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Пассажиры турецких авиакомпаний узнали, что остались на курорте без своих вещей, уже постфактум в Аланье — после того, как 40 минут прождали багаж», — говорится в сообщении.

Один из пассажиров рассказал, что улетел в Турцию накануне вечером, самолет задержали из-за этой же поломки ленты. Мужчина признался, что до сих пор не знает, когда сможет получить свои вещи.

Известно, что спустя время часть багажа уже отправили вслед за его владельцами.

В воскресенье сообщалось, что во Внуково из-за проблем с багажной лентой были задержаны 34 рейса. Багажная служба была вынуждена вручную сортировать и грузить вещи.

До этого в Росгосстрахе сообщили, что главным испытанием для туристов из России в 2026 году стала дорога до места отдыха. По его данным, по итогам первого полугодия 60% всех обращений путешественников были связаны с задержками рейсов.

Ранее самолет экстренно сел в Сургуте из-за дебошира, обливавшего пассажиров водой.

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