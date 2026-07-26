Десятки рейсов ️задержаны во Внуково

Baza: во Внуково 34 рейса и три отменены из-за поломки багажных лент

В московском аэропорту Внуково задержаны 34 рейса и три отменены в связи с поломкой багажных лент. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Проблемы с работой багажной ленты в воздушной гавани, по информации канала, начались утром в воскресенье. На фоне этого часть багажа принимается на лентах негабарита.

Одни из пассажиров рассказал Bazа, что его самолет должен был вылететь в Анталью в 10:30 мск, однако он никуда не улетел и людей не выпускают из самолета, потому что багажная служба вынуждена вручную сортировать и грузить вещи.

«Сейчас на прилет задержаны 26 рейсов, два отменены, на вылет отправления ожидают 8 бортов, один рейс отменен», — пишет канал.

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