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Общество

Большинство обращений туристов к страховщикам оказались связаны с задержками рейсов

Росгосстрах: 60% обращений туристов в 1 полугодии связаны с задержками рейсов
Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Главным испытанием для туристов из России в 2026 году все еще остается дорога до запланированного места отдыха. По данным Росгосстраха, по итогам первого полугодия 60% всех обращений путешественников были связаны с задержками рейсов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Чаще всего с задержками сталкивались пассажиры, путешествовавшие по России (62% обращений), а также туристы-соотечественники, которые отдыхали в Объединенных Арабских Эмиратах (11%), Таиланде (6%), Турции (5%) и Китае (2%) — именно на эти направления пришлось наибольшее число обращений в страховую компанию.

Самым сложным месяцем для авиапассажиров оказался март (из-за ситуации на Ближнем Востоке) — на него пришлось 40% всех страховых случаев, связанных с задержками рейсов. Январь и февраль также выдались напряженными — на каждый из них пришлось по 15% обращений. В большинстве случаев пассажиры ожидали вылета от трех до восьми часов.

Однако далеко не все задержки заканчиваются несколькими часами в аэропорту. Самая продолжительная задержка рейса у клиента Росгосстраха превысила 52 часа. Более двух суток пассажирка не могла вылететь с острова Сахалин из-за неблагоприятных погодных условий.

«Сама по себе задержка рейса не всегда критична, но очень часто именно она запускает цепочку неприятных событий. Туристам приходится покупать новые билеты на пропущенные стыковочные рейсы, часто по более высокой цене, оплачивать гостиницу и питание во время ожидания. По нашим данным, как минимум 3% путешественников из-за задержек пропускают стыковочные рейсы. А иногда ситуация заканчивается самым неприятным сценарием — отменой всего тура и срывом долгожданного отпуска», — отмечает Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха.

Ранее адвокат напомнила, какие бесплатные услуги положены россиянам при задержке авиарейса.

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