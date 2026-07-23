Самолет экстренно сел в Сургуте из-за дебошира, обливавшего пассажиров водой

Самолет совершил экстренную посадку в Сургуте из-за дебошира на борту. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на борту самолета. Житель Липецкой области встал со своего места и стал нецензурно выражаться, а также обливать других пассажиров водой — на замечания он не реагировал.

После этого дебошир побежал в салон бизнес-класса, где его остановили бортпроводники и попутчики. Командир судна после этого совершил вынужденную посадку в Сургуте, где сотрудники транспортной полиции поднялись на борт и задержали мужчину.

По результатам экспертизы стало ясно, что дебошир был пьян. При этом в текущем году его уже привлекали к ответственности за такое же нарушение. На мужчину составили несколько административных протоколов, а затем отправили в вытрезвитель. Самолет, на котором он летел, продолжил свой путь.

Ранее сообщалось о снятии дебошира с рейса в аэропорту Храброво после нападения на члена экипажа.