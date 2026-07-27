Журналистка Александра Баязитова покинула колонию

Mash: журналистка Александра Баязитова вышла из колонии во Владимирской области

Журналистка Александра Баязитова покинула исправительную колонию №1 во Владимирской области. Об этом сообщает Mash в мессенджере «Макс».

Отмечается, что в колонии женщина работала швеей. Служители ИК отмечали, что свои обязанности она исполняла хорошо, порядок не нарушала.

В ноябре 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии. Инстанция признала женщину виновной в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова.

По данным следствия, журналистка и медиатехнолог Ольга Архарова требовали заплатить им за неразмещение в интернете негативной информации о некоторых людях.

В 2024 году Баязитовой отказали в условно-досрочном освобождении, в октябре она просила президента России Владимира Путина о помиловании, но не получила его.

Ранее журналистку Марианну Беленькую (признана в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к 10 месяцам колонии.